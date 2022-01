‘De Buurtpolitie’-actrice Dorien Reynaert en Sarah De Bie lanceren samen een podcast

Showbizz Nederlands topmodel Romee Strijd is verloofd: “Ik heb JA gezegd”

Romee Strijd (26) is verloofd met haar vriend Laurens van Leeuwen. Dat maakte het Nederlandse topmodel zelf bekend via een foto op Instagram. Het koppel geniet momenteel van een vakantie in Zwitserland, meteen ook de ideale setting voor een onvergetelijk huwelijksaanzoek.

25 januari