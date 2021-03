‘De Buurtpolitie’-acteur Henny Seroeyen betrapt op overspel: “Hij wou met mij verder en had zelfs toestemming gevraagd aan m’n papa”

Royalty Amerikaan­se tv-zender CBS betaalde miljoenen om het Op­rah-interview te mogen uitzenden

7 maart Vandaag is het moment van de waarheid eindelijk aangebroken. Het Oprah-interview tussen prins Harry (36) en Meghan Markle (39) wordt namelijk vandaag uitgezonden op de Amerikaanse zender CBS. Deze laatste heeft hiervoor ook alles uit de kast gehaald, want volgens The Wall Street Journal heeft het de zender miljoenen gekost om het interview te mogen uitzenden.