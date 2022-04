De broers Wauters leggen hun ziel bloot op nieuwe plaat Clouseau: “Ik heb mezelf vaak moeten censureren”

Showbizz Os­car-jurk van Jada Pinkett Smith werd ontworpen door een Belg

Het was vooral de rake klap die haar man Will Smith (53) aan Chris Rock (57) gaf die velen is bijgebleven van de Oscars, maar oplettende kijkers zullen zich ook herinneren dat Jada (50) een prachtige smaragdgroene jurk droeg. En daar mogen wij als Belgen een beetje trots op zijn want de jurk werd namelijk ontworpen door landgenoot Glenn Martens. De ontwerper uit Brugge is een favoriet onder de Hollywoodsterren.

1 april