De Britten hebben het gehad met Adele: “Waar is dat verlegen, nuchtere meisje gebleven?”

Adele annuleerde haar concertreeks in Caesars Palace last minute door enkele coronabesmettingen in haar team, maar volgens insiders was er meer aan de hand. Ze zou op geen enkel moment echt tevreden geweest zijn met de productie: de decorstukken, het koor en het geluids- en camerasysteem. En een ruzie met haar vriend Rich Paul (40) zou aan de basis gelegen hebben. Door die ruzie was ze emotioneel niet in staat om verder te repeteren voor de show. Op vrijdag 1 juli trad de zangeres in Londen wel nog eens live op. Het was vijf jaar geleden dat ze een concert had gegeven, want in 2017 annuleerde ze ook al enkele optredens in Wembley vanwege beschadigde stembanden. Adele liet de 65.000 aanwezige fans weten dat ze ‘zo blij’ was dat ze weer op een podium stond, maar een overdonderend succes werd het niet. De Britse media lijken het gehad te hebben met ‘het vroegere buurmeisje dat een showbizzceleb is geworden’. Hoe is het zo ver kunnen komen?