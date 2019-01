De Britse pers meent het te weten: “Meghan krijgt een tweeling” DBJ

03 januari 2019

21u52

Bron: National Enquirer 0 Showbizz In april bevalt Meghan Markle (37) van haar eerste kindje. Of kindjes? Volgens bronnen uit het paleis zou de voormalige actrice dit voorjaar een tweeling op de wereld zetten. Tweelingen zitten langs Harry’s kant in de familie.

Op sociale media wordt al enige tijd beweerd dat de hertogin van Sussex in april zou bevallen van een tweeling, maar nu heeft de Britse pers ook een bron binnen het paleis te pakken gekregen die het nieuws bevestigt. Een insider uit het paleis vertelt aan de National Enquirer dat Meghan te horen kreeg dat ze een tweeling mag verwachten. Dat vertelde de dokters toen ze op consultatie ging wanneer ze zich niet goed voelde. Meghan kan een beroep doen op de beste gezondheidsadviseurs en zij zouden haar verteld hebben dat het twee meisjes worden.

“Meghan kon haar opwinding niet verbergen en flapte het nieuws eruit. Koningin Elizabeth feliciteerde haar direct”, vertelde de bron. Naar verluidt zou Meghan het gelukkige nieuws aan de hele familie hebben meegedeeld op Kerstmis.

(Lees verder onder de foto)

Op sociale media ging het gerucht over tweelingen al langer. Fans hadden de babybuik van de hertogin aandachtig bestudeerd en vergeleken het met de buik van vrouwen die in eenzelfde fase van de zwangerschap een tweeling verwachtten. Ook werd er in Engelse gokkantoren volop ingezet op de komst van twee baby’s.

Tweelingen zitten aan de kant van Harry’s moeder in de familie. Zo heeft de broer van prinses Diana, Charles Spencer een eeneiige tweeling, ook meisjes, en haar grootvader kreeg ook een eeneiige tweeling. Zouden Harry en Meghan nu de volgende in de familie zijn? Zo ja, dan zou dat de eerste tweeling in het paleis zijn sinds 589 jaar.