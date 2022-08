De boog kan niet altijd gespannen staan: premier De Croo geniet op Pukkelpop

Alec Baldwin meent dat niemand vervolgd zal worden voor dodelijk ongeval op filmset ‘Rust’

Acteur Alec Baldwin heeft in een zeldzaam interview met CNN over het schietincident op een filmset in oktober vorig jaar, waarbij cameravrouw Halyna Hutchins om het leven kwam, gezegd dat hij meent dat niemand vervolgd zal worden. Hij “gelooft oprecht” dat uit onderzoek zal blijken dat het schietincident een ongeluk was. De acteur heeft zelf ook een privédetective aangesteld om de zaak te onderzoeken.

19 augustus