De boog kan niet altijd gespannen staan: Georges-Louis Bouchez strekt de beentjes op Tomorrowland

TV STREAMING­TIP. ‘Resident Evil’: er zijn ergere virussen dan corona

In 1996 was het slechts een videospelletje, maar sindsdien heeft ‘Resident Evil’ ook de aanval ingezet op het kleine - en grote - scherm. Netflix voegt aan dat rijtje nu nog een nieuwe serie toe, met de Britse actrice Ella Balinska in een glansrol.

14 juli