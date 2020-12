De bloedband van Werner Gooris (54) en broer Sam: “Als Sam me belt, laat ik alles vallen. En omgekeerd”

Het showbizzgen heeft er altijd in gezeten bij Sam. «Hij kon zingen en dansen als de beste, als klein manneke al. Onze ouders baatten toen nog het café uit dat ze van onze grootouders hadden overgenomen, in Muizen. Veel mensen die geld in de jukebox staken – vijf frank was dat, denk ik – deden dat omdat onze Sam dan op de tafel zou springen en dansen. Hij was daar geweldig goed in. Hij kon toen al een heel café vermaken.»