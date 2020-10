De bloedband van Robbert Coorevits en zijn zussen: “Ik bespreek alles wat ik onderneem met hen”

Celebrities Waarom Sylvie Meis zweeg over de ernst van haar ziekte

22 oktober Het leven van Sylvie Meis (42) veranderde in 2009 voorgoed. De destijds 31-jarige presentatrice woonde met haar toenmalige echtgenoot Rafael van der Vaart (37) en zoontje Damián (3) in Madrid. Haar tv-carrière in Duitsland nam een hoge vlucht, maar toen kwam de diagnose: borstkanker. “Ik was bang om afgeschreven te worden.”