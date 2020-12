De bloedband van Pim Hens (41) en z'n broer Jo: “Eén keer gedaan alsof ik mijn kleine broertje was”

Dat het moeilijke tijden zijn voor de cultuursector is ondertussen algemeen bekend. Ook Pim Hens zucht. Zijn optredens met Young Hearts en The Fabiola Fun F*ckers liggen al maanden stil. «Natuurlijk is dat een streep door mijn financiële rekening, maar ik mis muziek gewoon heel erg. Het plezier van het repeteren, de sfeer onder de bandleden, de kick van het optreden... Dat is waar ik het meest naar uitkijk. The Fabiola Fun F*ckers, dat zijn vrienden van toen ik veertien was. Wij spelen al eeuwen samen. Luisteren, op zoek gaan naar nieuwe dingen, repeteren... Ik ben dagelijks met muziek bezig.»