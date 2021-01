De bloedband van Ella en Eva Daeleman: "We hingen erg aan elkaar, al maakten we ook hevig ruzie”

Oudere zus Eva is net bevallen van dochtertje Moon. Ella is 8,5 maand zwanger en telt de dagen af. Het wordt een jongen. «Nee, de coronacrisis is niet per se de fijnste periode om zwanger te zijn. Je kan je geluk niet delen, dat is jammer. En je plezier wordt getemperd door het verdriet waar zoveel mensen doorheen moeten. Daar staat tegenover dat ik ongegeneerd in de zetel kan hangen, want ik moet niet naar kantoor en heb uitsluitend Zoom-meetings. Ik probeer in elke situatie het positieve te zien.» ‘Elk nadeel heb zijn voordeel’, het is Cruyffiaans, maar ook Daelemans.