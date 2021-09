De ‘Blind Getrouwd’-mannen over hun avontuur en hun (nieuwe) lieven: “Mijn eerste match op Tinder was meteen prijs”

Of de mannen uit ‘Blind Getrouwd’ op een terrasje in Leuven samen op hun vriendschap willen klinken? Daar laten ze geen gras over groeien. Rond de tafel wordt er hartelijk gelachen als de herinneringen bovenkomen. Aan het optreden van Arsenal, waar ze afgelopen zomer samen naartoe gingen. Het legendarische ‘break up’-etentje bij Sven of de barbecue bij Marijn: “Dat was nog met de ‘oude’ vrouwen!” Tijdens hun gezamenlijke huwelijksreis op Kreta, terwijl het water in menig huishouden al wat dieper werd, sloegen de mannen bruggen naar elkaar, die hen nog steeds verbinden. “We hebben elkaar uitzonderlijk vroeg tijdens ‘Blind Getrouwd’ leren kennen”, zegt Dennis. “Daardoor hebben we al heel wat lief en leed gedeeld. Wij begrijpen elkaar.”