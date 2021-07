De bijzondere vriendschap tussen Christoff en Cindy Sommers: “Ik heb Willy het duwtje in de rug gegeven”

Het is al aardig druk geweest in Salida, de zomerbar van Christoff die hij tot eind augustus uitbaat in Roosdaal. Op de opening ontving hij niet alleen zus Lindsay en de rest van de familie, maar ook hartsvriendin Cindy De Meyer, mevrouw Willy Sommers. “Ik wist dat horeca hem al een tijdje triggerde, maar ik schrok er wel van dat hij dat nu durft te doen, in coronatijden”, zegt Cindy in Story. “Als ik een raad mag geven: neem genoeg rust, zak na de shift niet mee door met het personeel of late klanten, anders haal je de eindmeet niet. Want ik heb het hem al gezegd: ge moogt het niet onderschatten, ge gaat moeten wérken, man! Nu, Christoff is er vooral het gezicht, dat is natuurlijk toch nog iets anders dan de hele tijd opdienen.” Christoff knikt. “Het zullen vooral ook fans zijn die mij eens willen zien. Het is een beetje in het verlengde van wat zowel Willy als ik doen. Wij zijn pleasers, wij staan ten dienste van onze mensen. We zingen wat ze graag horen en we geven een handtekening of poseren voor een selfie als ze dat willen.”