De beste frietsaus en de beste afterparty: Qmusic reikt de Vinnies uit TK

16 maart 2019

06u07 0 Showbizz Je hebt de Grammy’s, de Oscars en sinds vorig jaar heb je ook de Vinnies. Gisterenavond reikte Qmusic-dj Vincent Fierens voor het tweede jaar op rij heel wat prijzen uit aan mensen die het voorbije jaar de showbizz kleurden, en dat in de meest gekke categorieën. De winnaars kregen een Gouden Vinnie, een 3D-beeldje van Vincent himself.

De Vinnie Awards werden feestelijk geopend door de burgemeester van Samson & Gert, Walter De Donder, die ineens ook de award voor ‘Beste vriend van Gert Verhulst’ in ontvangst mocht nemen. Kürt Rogiers kreeg van Vincent de Lifetime Achievement Award, voor zijn rijkgevulde tv- en radiocarrière.

In het VTM-programma ‘Boxing Stars’ bokste Sieg De Doncker zich naar de overwinning tegen Andy Peelman. Daarvoor werd Sieg beloond met een award voor ‘Beste gevecht’.

Viceminister Alexander De Croo werd dan weer gehuldigd voor ‘Beste rockster’, voor zijn toespraak op het Global Citizen Festival in Johannesburg. VTM NIEUWS-boegbeeld Dany Verstraeten mocht de Gouden Vinnie voor ‘Beste jubileum’ komen ophalen, voor de dertigste verjaardag van VTM. Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten mocht in naam van haar partij de award voor ‘Beste grensoverschrijdende actie’ in ontvangst nemen voor hun verkiezingsactie in Nederland.

De Romeo’s en O.T. zorgden voor muzikale optredens en kregen ook prijzen: ‘Beste frietsaus’ (De Romeo’s) en ‘Beste internationale doorbraak in 2019' (O.T.). Dorothee Vegas & Like Maarten draaiden op de afterparty, waarvoor ze ineens ook een award kregen. Influencer Jamie-Lee Six mocht de prijs voor ‘Beste sterreporter’ in ontvangst nemen. Ook een Qmusic-luisteraar werd verrast met een Gouden Vinnie: Slager Kurt won door één van zijn klanten, omdat hij de beste paté maakt.

De winnaars van de avond op een rijtje:

Lifetime Achievement Award: Kürt Rogiers

Beste gevecht: Sieg De Doncker

Beste jubileum: Dany Verstraeten voor 30 jaar VTM

Beste afterparty op de Vinnie Awards: Dorothee Vegas & Like Maarten

Beste vriend van Gert Verhulst: Walter ‘de burgemeester’ De Donder

Beste rockster: Alexander De Cro

Beste internationale doorbraak in 2019: O.T.

Beste grensoverschrijdende actie: Gwendolyn Rutten

Beste frietsaus: De Romeo’s

Beste sterreporter: Jamie-Lee Six

CKS Vinnie Award: Kurt en zijn paté