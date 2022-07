"De beste danseres kon ik niet zijn, bij voetbal maak ik wél het verschil": Red Flame Tessa Wullaert over haar weg naar de top

Royalty Beroering in Zweden nadat man van prinses Madeleine vlak voor belangrijk feest vertrekt: “Onbegrij­pe­lijk”

In Zweden is beroering ontstaan over de Brits-Amerikaanse Chris O’Neill (48), de man van prinses Madeleine (40). Hij was naar Zweden afgezakt om er de zomervakantie met de koninklijke familie door te brengen, maar vlak voor het verjaardagsfeest van kroonprinses Victoria (45) vloog hij plots terug naar de Verenigde Staten.

15:22