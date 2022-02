De bedenkelijke praktijken van Dr. Phil liggen opnieuw onder vuur: “Voor én achter de schermen gaat alles mis”

Muziek Arno krijgt massale staande ovatie tijdens laatste concert in thuishaven Oostende

Vrijdagavond stond Arno op de planken van het Kursaal Oostende, voor zijn laatste van twee uitverkochte concerten in zijn thuishaven. Fans kwamen vanuit alle windrichtingen naar de badstad om hem in volle glorie aan het werk te zien, want het is geen geheim dat Arno tegen kanker vecht en zijn einde voelt naderen. De muzikant sloot zijn concert af terwijl het publiek hem luidkeels aanmoedigde en toejuichte met een staande ovatie. Al is dit nog niet zijn allerlaatste wapenfeit: op 15 maart staat Arno nog één keer in de Ancienne Belgique in Brussel.

