De bedenkelijke praktijken van Dr. Phil: “Hij stuurde me naar een plek waar ik mishandeld werd”

Dankzij ‘The Doctor Phil Show’ is Phil McGraw (70) al jarenlang één van de bestbetaalde tv-presentatoren in de Verenigde Staten. Miljoenen kijkers houden in de gaten hoe hij zijn gasten helpt om hun mentale problemen te overwinnen, terwijl hij zelf het schoolvoorbeeld van een perfect leventje lijdt. Phil is al sinds 1976 getrouwd met Robin McGraw (67) - de vrouw die hij na elke uitzending steevast bij de hand neemt om samen met haar de set te verlaten. Samen hebben ze twee kinderen: Jordan (34) en Jay (41). Die eerste pakte recent nog uit met zijn ‘geweldige vader’: “Toen ik mijn eerste kind kreeg, had ik er geen idee van hoe het met mijn relatie verder moest. Konden we nog op date gaan? En wat deden we intussen met onze baby? Mijn vader is, ondanks zijn ervaring als psycholoog, eerder iemand die glimlachend toekijkt vanop afstand. Maar wanneer ik een vraag heb, kan ik steeds bij hem terecht. Hij drukte ons op het hart dat we nog steeds veel tijd en energie in onze relatie mochten steken, dat we nog lol moesten hebben met elkaar. Het beste advies dat ik ooit heb gehad.”