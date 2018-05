De band tussen Wendy en haar zus is ijzersterk: "De verzoening met Dylan deed Wendy veel deugd" VVDW

29 mei 2018

06u00

Bron: Story 0 Showbizz In 'Gert Late Night' had Wendy Van Wanten (58) heuglijk nieuws: haar zoon Dylan komt na jaren afwezigheid weer bij haar over de vloer. Toch loopt nog niet alles in Wendy’s leven op rolletjes. ‘Nu ik in de menopauze zit, moet ik mezelf weer leren kennen’, vertelt ze. Gelukkig is oudere zus Annie er om haar te steunen.

Wendy en haar zus Annie hebben iets te vieren. De twee vrouwen klinken niet alleen op Annies zeventigste verjaardag, maar ook op de verzoening van Wendy met haar oudste zoon Dylan (34). Wendy en Dylan zagen elkaar jaren niet, maar nu zit het weer helemaal goed tussen hen. "Onlangs vierde ik Moederdag met mijn drie kinderen samen, voor het eerst sinds lang. Mijn drie kinderen staan opnieuw volledig achter mij en dat is een fijn gevoel. Het was trouwens een extra feestelijke dag, want we vierden zowel de tiende verjaardag van mijn dochter Estelle als van mijn kleindochter Monalisa. Ook mijn nieuwe schoondochter Bo was erbij. Een moment om te koesteren", glundert Wendy nog na.

Wie heeft de eerste stap naar jullie verzoening gezet?

Wendy: Dylan en ik hebben onderling afgesproken dat we aan de buitenwereld geen verdere uitleg geven. Dat zou ons contact misschien opnieuw bemoeilijken. Maar als mama kun je niet anders dan je kinderen vergeven voor wat ze hebben uitgespookt. De jaren van verstand zijn er, zowel voor hem als voor mij (lacht). Het is nooit te laat.

Je hebt ook twee prachtige kleindochters, Anna-­Lucia (11) en Monalisa (10).

Wendy: Ik ben heel blij met mijn twee kleinkinderen, maar ik voel me nog geen voltijdse oma. Ik heb zelf nog een dochter van tien, hé. Maar ik ben er voor hen als ze me nodig hebben. En ze kijken enorm op naar hun ‘moeke’.

Annie, zie jij je zus openbloeien nu alles weer koek en ei is met Dylan?

