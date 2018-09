De band tussen Ruud De Ridder en zoon Sven is dan toch verbroken: "Ik denk niet dat we nog samen Kerstmis gaan vieren" Erik Segers

18 september 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz "We gaan elk onze eigen weg, en punt gedaan." Ruud De Ridder (66) bevestigt voor het eerst dat het echt niet meer botert tussen hem en z’n zoon Sven (44). Voor één keer, en alleen in Dag Allemaal, wil hij commentaar geven bij de harde passages in zijn pas verschenen autobiografie "Dit had ik nooit verwacht".

"Hoe kan een kind zich zo verlagen door te speculeren op een erfenis", schrijft Ruud De Ridder in z’n boek. Voor het eerst geeft hij toe dat er wel degelijk een conflict is met z’n zoon Sven, al krijgt hij het woord ‘ruzie’ niet over zijn lippen. Het conflict ontstond toen Ruud de kinderen uit het eerste huwelijk van z’n vrouw Nicole Laurent, Anke en Bram, wilde adopteren. Sven had het daar moeilijk mee en maakte ­emotionele en financiële bezwaren.

"De financiële argumenten gingen uiteraard over het erfrecht dat hij zou moeten delen met Bram en Anke", schrijft Ruud. "Nogmaals bleek hoe slecht hij mij kent. Heel zijn leven heeft hij me horen zeggen dat er bij mijn overlijden niks te rapen zal ­vallen. Ik geniet van het leven. Met andere woorden: ik doe alles op."

Stuk in de kraag

Ruud zette de adoptieprocedure toch in gang. "In januari 2015 had ik er plots twee kinderen bij. Ik droeg ze al langer in mijn hart, nu waren ze het ook officieel. De situatie werd er niet simpeler op, maar niet alles hoeft altijd eenvoudig te zijn." Dat de ­verhouding met z’n zoon verkoelde, hoeft niet te verwonderen. "Onze relatie verwaterde en hij zonderde zich meer en meer af van onze familie", schrijft Ruud. Dat afstand nemen was trouwens al langer aan de gang. Toen Sven in augustus 2013 trouwde met Chindy, kregen Ruud, Nicole, Anke en Bram een plaats ‘aan een aparte tafel bij de niet-familieleden". En tijdens zijn speech op het feest repte Sven met geen woord over z’n vader.

Misverstand

Het voorval op het huwelijk deed Ruud enorm pijn: "Ik dronk me die avond een flink stuk in mijn kraag. Ik voelde hoe hij zich steeds verder van mij verwijderde, maar ik verzette mij er niet tegen. Het leven is wat het is en je bent niet verplicht om levenslang met mekaar overweg te kunnen, ook al ben je vader en kind."

Wanneer we Ruud bellen en opmerken dat hij best hard is voor z’n zoon, zegt hij: "Lees m’n boek. Daar staat alles in wat ik te zeggen heb. Ik had die passage uit mijn leven ook kunnen verzwijgen. Maar dan was mijn verhaal niet waarheidsgetrouw ­geweest en dan hadden ze gezegd dat ik dat voorval doodgezwegen heb."

