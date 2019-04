De baby van Nick en Veerle is één maand oud: “Als alles zo goed blijft lopen, gaan we volgend jaar voor een tweede” VVDW

02 april 2019

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Eén maand oud is ze intussen, het dochtertje van Veerle Van den Eynde (37) en Nick Wijns (32) uit het tweede seizoen van ‘Blind Getrouwd’. En Liv blijkt zo’n droombaby dat het koppel nu al luidop durft te denken aan een broertje of zusje.

Bij sommige koppels maakt de roze wolk na een geboorte veel te snel plaats voor allesoverheersende babyblues, maar Veerle en Nick leven intussen al een maand in idylle. “Die eerste dagen zijn toch heel speciaal”, vertelt een stralende Veerlein Story. “Dat besef van: dat kindje is van ons... De pijn van de bevalling zal ik niet snel vergeten, maar Liv slaapt en eet goed. En Nick en ik zijn ook al goed op elkaar ingespeeld. Ik geef borstvoeding, Nick ververst de meeste luiers. Ik ben overdag bij haar, Nick neemt ’s avonds de zorgen op zich.”

Is dat de reden waarom je zo ­opvallend relaxed oogt, Veerle?

Veerle: “Het helpt ook dat we vragen kunnen stellen aan onze vroedvrouw. En dat Kraamzorg ons helpt bij huishoudelijke taken. Tegelijk leer ik haar steeds beter kennen en voel ik haar beter aan dan in het begin.”

Nick: “Ik heb veel bijgeleerd in het moederhuis. Maar ik kan niet wachten tot ik meer interactie heb met mijn dochter. Als alles zo goed blijft gaan, gaan we binnen pakweg een jaar voor een broertje of zusje (lacht).”

Al meteen plannen voor een tweede... Dat betekent dat het wel snor zit met jullie nachtrust.

Veerle: “Mijn nachten zijn natuurlijk onderbroken door de borstvoeding, maar ik doe overdag gewoon een dutje, en dan valt dat wel mee.”

Nick: “Ik moet bekennen dat ik meestal door de geluidjes van Liv heen slaap. En als ik moet werken, doet Veerle ’s nachts sowieso de luiers.”

Huilen van geluk

Veerle, de eerste week thuis heb jij niettemin wat tranen gelaten.

Veerle: “Pure ontlading. Ik moest Nick en Liv nog maar samen zien of ik begon al te huilen van geluk. Ik ben nog gevoeliger sinds ik mama ben.”

Nick: “We houden elkaar in balans, want ik ben nog steeds even nuchter. Al moet ik toegeven dat mijn eerste werkdag vreemd voelde. Ik heb het gevoel dat ik veel moet missen.”

Kun je het allemaal bolwerken, Veerle, als Nick gaan werken is?

Veerle: “De eerste dag voelde ik me niet helemaal op mijn gemak, maar het went snel. De eerste keer dat ik met Liv de deur uit moest, was ik wel gestresseerd. Net toen ik wilde vertrekken, begon ze te huilen. Dus wilde ik haar eerst opnieuw verschonen en voeden, waardoor ik me moest haasten om op tijd te komen…”

Mis je zelf je werk niet? Je bent een ambitieuze vrouw.

Veerle: “Ik had gedacht dat ik me thuis zou vervelen, maar ik heb mijn handen meer dan vol (lacht). Begin juni ga ik weer vier-vijfde aan de slag. Dat Liv dan naar de crèche zal moeten, daar wil ik nog niet aan denken...”

Het hele interview met Veerle en Nick én nieuwe foto’s van en met hun dochtertje lees en zie je deze week in Story.