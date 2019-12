De appel valt niet ver van de boom: waarom Marie Verhulst voorbestemd is als Samsons nieuwe baasje

Showbizz

Zaterdagmiddag kwamen we eindelijk te weten wie het nieuwe baasje wordt van Samson . Studio 100 maakt het grote nieuws bekend tijdens de première van de ‘Afscheidsshow van Samson & Gert’. Dat de keuze op dochter Marie Verhulst (24) viel was niet onverwacht, gezien al langer werd vermoed dat Gert Verhulst (51) het Samson-succes in de familie wilde houden. Maar wie is Marie eigenlijk en waarom is net zij de voorbestemde opvolgster?