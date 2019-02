De Antwerpse Sean Connery en een uiterst langdradig spelletje, herbeleef het beste uit ‘Hotel Römantiek’ DBJ

20 februari 2019

In de Tunesische woestijn ontvingen de acht dames in Hotel Römantiek vandaag acht nieuwe mannelijke vrijgezellen. Ze amuseerden zich kostelijk en dat terwijl de mannen een werden bezig gehouden met een uiterst langdradig spelletje.

Eendjes vissen in de woestijn

De nieuwe mannen kunnen rustig kennismaken met de vrouwen, aangezien de andere mannen eendjes moeten vissen. Maar dat loopt niet van een leien dakje, Otto-Jan, Frances en Sven zorgden ervoor dat de acht ‘eerste’ mannen wel voor een tijdje iets te doen hadden. Het werd (letterlijk) een erg langdradig spelletje.

De man van Ange werd de beste vriend van haar vader

Wanneer Ange haar man kwam voorstellen aan haar ouders, vonden ze hem eerst maar niets. Achteraf werd haar man de beste vriend van haar vader. Ange vertelt het aangrijpende verhaal over de dood van haar man.

Frances maakt de woestijn onveilig: “Ik heb die tent geraakt!”

Enkele mannen en vrouwen moeten elkaar ‘blind’ leren vertrouwen in het woestijnverkeer: de chauffeur is geblinddoekt terwijl de ander instructief geeft. Maar daar steekt Frances een stokje voor...

Sean Connery in een oranje zwembroek

Herwig (of is het eerder Sean Connery?) is een man die nog mag gezien worden. Met zijn oranje zwembroek flaneert hij langs het zwembad. En dat is ook de dames niet ontgaan.