De afvaller blikt terug op ‘De mol’: “Wat ik heb overschat? Het aantal wintertruien in mijn koffer”

Waar is het voor jou met de nieuwe Mol misgelopen?

“’De Mol’ is een programma over sabotage, dus er loopt natuurlijk wel eens wat mis. Maar de dag dat we de proef moesten doen op de glijbanen voelde ik me niet in mijn element. En daardoor was ik niet intens genoeg bezig met het spel en kon ik de info niet vinden die ik nodig had om de vragen te beantwoorden op de eliminatie. Het hielp natuurlijk ook niet dat ik de hele dag op die duivelse glijbaan vastzat en niet kon circuleren. Ik zag dat het park best groot was, maar daar kon ik dus niet over meespreken. Bij de schietproef daarna heb ik een beslissing genomen uit onzekerheid en gekozen voor de pasvraag in plaats van de groepspot. In die proef werd alles evenwel bepaald door Emanuelle die meedogenloos was en dat eigenlijk perfect heeft gespeeld. Hiermee was het voordeel zo groot voor haar, dat dit eigenlijk een vrijstelling was. Op dat moment zag ik mijn kansen om nog door te gaan helemaal verdwijnen.”