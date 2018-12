De 70-jarige Ozzy Osbourne in 7 uitspraken: “Viagra is een geweldige slaappil, ik neem er een in en Sharon valt meteen in slaap” DBJ

03 december 2018

15u14 0 Showbizz Vandaag wordt rocker Ozzy Osbourne zeventig jaar. The Prince of Darkness werd wereldberoemd met zijn heavymetalband Black Sabbath, maar ook vanwege zijn legendarische uitspraken. Wij sommen de meest hilarische op.

1. “Ik dacht dat het een rubberen vleermuis was, tot ik zijn kop eraf beet en merkte dat die echt was”

“Een vleermuis smaakt trouwens heel zout”, voegt Ozzy daaraan toe. “Het smaakt ook naar iets anders, maar dat kan ik niet zeggen op televisie.”

2. “Soms denk ik dat mijn hele carrière draait rond een stomme vleermuis”

Ozzy Osbourne verkocht meer dan 100 miljoen platen, maar hij wordt nog veel vaker aangesproken over het vleermuisdebacle dan over zijn muziek. Ondertussen heeft de rocker er vrede mee, maar dat is niet altijd zo geweest.

3. “Viagra is een geweldige slaappil. Ik neem er een in en Sharon valt meteen in slaap”

“Natuurlijk heb ik het zelf geprobeerd”, zegt Ozzy. “Maar ik lig daar dan een hele nacht naast Sharon, net een tent.”

4. “Ik ben een man van eenvoud. Vandaag heb je een computer nodig om de televisie aan te zetten en de nachtmerrie gaat verder.”

“Ik vind televisie eigenlijk wel leuk, maar je moet altijd overal voor opdraven”, zegt Ozzy over zijn band met televisie. ‘The Osbournes’, de legendarische realityreeks rond Ozzy en de rest van zijn gezin was tussen 2002 en 2005 razend populair. De reeks won een Emmy, leverde Ozzy’s vrouw Sharon en carrière als presentatrice op en dochter Kelly een carrière als zangeres.

5. “Van alle dingen die ik heb verloren, mis ik mijn verstand het meest”

Ozzy Osbourne heeft zowat alles geprobeerd wat God verboden heeft. Hij draait zijn hand niet om voor een grammetje drugs meer of minder. “Kijk, iedereen doet ermee wat hij wil”, zei hij ooit in een interview. “Als je er klaar voor bent, doe je het of doe je het niet.”

6. “Het kan allemaal erger, ik had Sting kunnen zijn.”

Ik ben er niet trots op dat ik een lage opleiding heb”, zegt Ozzy. “Ook niet op het feit dat ik dyslectisch ben of ADHD heb, maar dat is nog altijd niet zo erg als Sting zijn.”

7. “Ik ga pas met pensioen als ze me naar mijn graf dragen”

Vijftig jaar is het intussen geleden dat Ozzy zijn band Black Sabbath begon, veertig jaar geleden begon hij solo. “Is dat werkelijk al zo lang?”, zei hij dit jaar in het muziekblad Rolling Stone. “Die tijd is echt voorbij gevlogen.”