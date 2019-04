De ‘30 dagen zonder klagen’-tip van Jeroen Van Dyck: “Blijf dicht bij jezelf” VVDW

12 april 2019

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Het is wetenschappelijk bewezen: klagen en zagen is slecht voor je gezondheid. Daarom hoopt minister van Volksgezondheid Maggie De Block met de tweede editie van 30 dagen zonder klagen iedereen aan te sporen om positief tegen het leven aan te kijken. Want wie positiviteit uitstraalt, staat veel krachtiger in het leven, zo blijkt ook uit de reactie van acteur Jeroen Van Dyck.

Acteur Jeroen Van Dyck heeft al veel watertjes doorzwommen: na tien jaar kwam er een einde aan zijn huwelijk met Nathalie Meskens en het Thaïse restaurant Nimman dat ze samen uitbaatten, ging failliet. Maar bij de pakken blijven neerzitten was nooit een optie. “Door positief in het leven te staan, wordt dat leven makkelijker”, vertelt Jeroen in Story. “Alleen maar rozengeur en maneschijn beleven is natuurlijk een illusie, maar veel hangt toch af van je perspectief. Problemen die groots lijken, kan je na verloop van tijd vaak beter plaatsen.”

Zoals het faillissement van Nimman?

“Dat soort tegenslagen moet je aanvaarden, anders ben je je hele leven ongelukkig. En ik heb er ook uit geleerd. In een paniekreactie zag ik geen andere optie dan de zaak te sluiten. Ik zag totaal geen uitweg, terwijl er meestal wel een is. Vandaag zou ik het rustiger aanpakken en me beter laten informeren. En ik haal ook veel kracht uit het feit dat mijn andere restaurant Yam Thai wel goed draait.”

Op welke manier heb je je scheiding positief benaderd?

“De grootste les die ik daaruit geleerd heb, is om dichtbij mezelf te blijven. Goed beseffen wat ík wil en wie ik ben als partner. Ik kan daar heel boos en geïrriteerd over zijn, maar ik ben niet rancuneus. En ik besef dat ik ook niet perfect ben. Daarnaast helpt humor me ook met tegenslagen omgaan.”

Heb je nog praktische tips voor geluksmomenten in tijden van tegenslag?

“Ik ga dan heel gezond leven. Een strikt dieet volgen, niet meer roken en drinken, vroeg gaan slapen, voldoende sporten… Zulke zaken helpen me weer helder denken. En ik spendeer dan graag veel tijd aan mijn familie en vrienden: mensen die me oprecht graag zien. Daar word ik op slag vrolijk van. “