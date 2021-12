De 200 projecten voor De Warmste Week zijn bekend

TV RECENSIE. ‘La Casa de Papel 5.2’: “Een emotioneel adieu”

De makers van ‘La Casa de Papel’ hebben genoeg met de voeten van hun fans gespeeld. Het langverwachte vijfde seizoen werd niet alleen in twee delen opgesplitst, waartussen een radiostilte van maar liefst drie maanden gaapte, deel één bevatte ook één van de meest schokkende momenten uit de geschiedenis van de Netflix-hit. Of u in dit slotstuk nog meer emotionele uppercuts zult moeten incasseren? Of het vanaf hier enkel beter wordt? Evelien Delgouffe zoekt het in onze ‘Kijkgids’ voor u uit.

4 december