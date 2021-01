De 16 vragen van De Wachter aan Natalia Druyts: "Ik heb geen remmingen. Hoe vaak hebben mensen al niet van mij gedacht dat ik drugs genomen had?”

Celebrities ‘Harry Pot­ter’-ster Rupert Grint voor het eerst over vaderschap: “Het is heel vreemd”

10:14 Rupert Grint (32), die voor eeuwig vereenzelvigd zal worden met Ron Wemel of Ron Weasley uit ‘Harry Potter’, is overvallen door emotie. In mei verwelkomde de acteur samen met zijn vriendin actrice Georgia Groome hun dochter Wednesday. Rupert vertelt nu voor het eerst over de emoties die komen kijken bij de geboorte van zijn eerste kind.