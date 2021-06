De 16 Vragen van De Wachter aan Luk Alloo: “Liefde is geen werkwoord. Het is ‘geluk hebben’. En jezelf in de arm knijpen als het goed loopt”

Celebrities Kim Kardashian is voor een tweede keer gebuisd op haar examen rechten: “Zwaar aan het balen”

12 juni In de seizoensfinale van ‘Keeping Up With the Kardashians’ maakte Kim Kardashian (40) bekend dat ze voor een tweede keer gebuisd is op haar examen rechten. Wat het allemaal nog erger maakte? Op haar herexamen scoorde ze zelfs nog slechter dan op de oorspronkelijke test.