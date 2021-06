De 16 Vragen van De Wachter aan Luk Alloo: "Ik wil geen avonden meer verliezen met onbelangrijke festiviteiten of zinloze contacten. De tijd is te kostbaar”

TV Sarah Jessica Parker deelt script van reboot ‘Sex And The City’: “Ik ben zo nerveus”

11 juni ‘Sex And The City’-fans zijn door het dolle heen nu hoofdrolspeelster Sarah Jessica Parker (56) voor het eerst het script van de reboot gedeeld heeft op Instagram. De actrice, die de rol van Carrie Bradshaw speelt in de successerie, verklapt daarmee dat de voorbereidingen voor ‘And just like that’ nu definitief van start gegaan zijn.