De 16 Vragen van De Wachter aan Kathleen Aerts: “Sinds mama dood is, zing ik niet veel meer. Het triggert te veel emoties”

Prins Andrew gedagvaard in misbruik­zaak

11 september De Britse prins Andrew heeft ondanks vermeende weigeringen een dagvaarding overhandigd gekregen. De tweede zoon van de Britse koningin Elizabeth wordt in New York aangeklaagd door Virginia Giuffre (38). Zij heeft verklaard dat ze op 17-jarige leeftijd is misbruikt door de prins. Die zou op dat moment te gast zijn geweest bij de omstreden zakenman Jeffrey Epstein, die in 2019 dood werd aangetroffen in zijn cel nadat hij was beschuldigd van grootschalig misbruik van minderjarige vrouwen.