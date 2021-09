De 16 Vragen van De Wachter aan Axel Daeseleire: “In Marbella een fles champagne van 10.000 euro de lucht inschieten: ik snap daar de ballen van”

Koksijde Hugo Goens, vader van tv-maker Eric, overleden: “Hij heeft zich zijn hele leven ingezet voor Koksijde”

4 september In Koksijde is vrijdag Hugo Goens (81) overleden. De papa van tv-maker Eric was in de kustgemeente een graag geziene persoon. Hij zette zich er in voor het lokale verenigingsleven en was ook een tijdlang gemeenteraadslid. Burgemeester Marc Vanden Bussche (LB) verliest naar eigen zeggen een vriend die zich zijn hele leven heeft ingezet voor de gemeente.