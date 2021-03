De 100.000 likes zijn binnen: Céline en Michiel kunnen beginnen bouwen aan hun pretpark

Positiviteit wint altijd

Céline en Michiel bleven lang stil over het nieuws, maar reageerden woensdag voor het eerst op de heisa met een Instagrambericht. “Gisteren werd onze eigen attractie afgenomen door jaloerse reacties. Dat is pech, attractie weg. Maar er is altijd een oplossing”, schreef het koppel in hun Instagram Stories. Waarna de twee verwezen naar een foto van Céline waarop ze een blad vasthoudt met het opschrift ‘bij 100.000 likes bouw ik m’n eigen pretpark’. “We menen het”, klonk het grappend. Het was even spannend of de post effectief zoveel likes zou krijgen. In de eerste vier uur kreeg de foto snel 50.000 hartjes, daarna liep het even wat trager. Tot nu, want na iets meer dan 24 uur zijn de 100.00 likes binnen.