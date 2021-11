De 10 geboden van Marijn Devalck: “Ik stopte met school toen ik 14 was. Als ik was teruggegaan, had ik iemand vermoord”

Vereer geen andere goden dan God

“Ik geloof niet in de god die men mij heeft opgedrongen. Helemaal niet. Maar ik ben wel ooit ‘gelovig’ geweest. Ik was als jonge knaap misdienaar en lid van het kerkkoor, dus zal ik ongetwijfeld wel geloofd hebben wat men mij toen heeft wijsgemaakt. Met het ouder worden besefte ik gaandeweg dat zoiets als een god helemaal niet bestond. Ik had ook een heel slecht gevoel bij dat katholiek bewegingspatroon. Ik vond het huichelarij en schijnheiligheid troef. Ik zat zo niet in elkaar. Een paar broeders bij mij op school hebben ook lelijk huis gehouden met mij. Kindermishandeling, dat bestond toen nog niet, maar die broeders hadden losse handjes en konden psychologisch iemand compleet breken. Op mijn veertiende ben ik met school gestopt, op aanraden van de huisarts, ­omdat enkele broeders me pestten en me het leven zuur maakten. Pas op, ik heb ook schitterende leraars gehad hoor, maar een kleine minderheid moest me blijkbaar niet. De Vader-Overste van mijn school was een geweldige kerel, en met hem kon ik open over godsdienst praten. Ik kreeg trouwens een tien op tien voor godsdienst van hem terwijl ik ongelovig was en daar openlijk voor uitkwam. Maar hij had begrip voor mijn houding en visie. Hij had een brede kijk op het leven, maar hij was een uitzondering. Die man wist dat ik problemen had met een paar leraars, maar hij kon niets aan de situatie veranderen. Toen ik de school had verlaten, smeekte hij me om terug te keren, maar ik zie me daar nog altijd bij hem zitten: “Nee, dat gaat niet, want als ik ­terugkeer, ga ik ze dooddoen!” zei ik. Zo erg was het. Ik was echt op.”