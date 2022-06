De 10 geboden van Frans Bauer: “Mariska was altijd een bezige bij, nu is ze een rustige vlinder”

Ondanks alle miserie is Frans Bauer nog steeds de vrolijkheid zelve. “Zo zit ik nu eenmaal in elkaar”, vertelt hij in Primo. “Ik probeer ondanks alles positief te blijven. Je móet! Het heeft geen zin om in een hoekje te zitten janken, want daar word je zelf alleen maar ziek van. Maar ik heb wel een nare tijd achter de rug, dat is een feit. (zucht) Een mallemolen van ellende. Het had echter allemaal veel slechter kunnen aflopen. Ik heb mijn vrouw nog bij me, dat is het belangrijkste. Ons leven is wel wat veranderd, ja: Mariska was altijd een bezige bij, nu is ze een rustige vlinder.” (glimlacht)