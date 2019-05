DDT opent nieuwe infra-str-structuur in de Efteling Christophe D'Huysser

22 mei 2019

12u51 14 Showbizz Hoog bezoek vandaag in de Efteling. Niemand minder dan DDT uit F.C. De Kampioenen, gespeeld door Jacques Vermeire, mocht het lintje doorknippen van de vernieuwde De Oude Tufferbaan. Waarna de bekendste garagist van België ook een proefritje maakte in deze auto-attractie. “De infra-str-structuur is dik oké.”

In zijn typisch blauwe overall met bijhorende rode pet zakte Jacques Vermeire als zijn populair F.C. De Kampioenen-personage DDT af naar het Nederlandse pretpark De Efteling. Daar mocht de beroemde garagist de vernieuwde auto-attractie officieel inwijden. Na een onderhoud van twee maanden heeft deze 35-jarige kinderattractie nieuwe auto’s en pick-ups gekregen én zijn er nieuwe interactieve scènes toegevoegd langs het parcours. Zo reageren de boerderijdieren als je claxonneert.

En Dimitri De Tremmerie deed die inhuldiging op z’n geheel eigen manier. Met de nodige onliners als “Zal ‘t gaan, ja?” en “Mijn infra-str-structuur”. “Ik voelde me enorm vereerd toen die vraag uit Nederland kwam, maar je mag niet vergeten dat er beneden de Moerdijk massaal naar F.C. De Kampioenen wordt gekeken”, vertelt Jacques. “Hier kennen ze DDT. Daarom heeft de VRT ook uitzonderlijk de toestemming gegeven om deze attractie als personage te mogen openen. Het is mooie reclame voor de reeks bij onze noorderburen, want voor de rest komt ik bijna nooit buiten als DDT. Ook al zou ik dat best wel meer willen doen. Er is veel vraag naar.”

De Efteling is trouwens geen onbekend terrein voor Jacques. “Vroeger ben ik hier een paar keer geweest met mijn kinderen. Ik vind het een prachtig pretpark met toffe attracties en veel natuur. Binnenkort plan ik dus nog eens een bezoekje met Julie en Maxime erbij, want vandaag moesten ze naar school. Velen weten dat misschien niet, maar ik hou van pretparken. Dat is de speeltuin voor volwassenen met die muziek en vrolijkheid. En geef mij maar de snelle attracties. Hoe sneller, hoe beter. Tot groot jolijt van de kinderen.”

Voor de fans van DDT zal het nu wachten worden tot december om het personage nog eens aan het werk te zien, want dan komt de vierde F.C. De Kampioenen-film uit. “De opnames zijn achter de rug en nu zijn ze druk bezig met de montage. Ik blik alvast tevreden terug. Met Aalst Carnaval als decor belooft het weer een leuke film te worden. Ook voor DDT is er een bijzondere rol weggelegd. Maar wat dat is, mag ik nog niet zeggen.” Jacques is zijn personage duidelijk nog lang niet beu. “Van mij mogen er nog veel films komen, ik zal altijd met plezier in de huid kruipen van DDT.”