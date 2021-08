'Days of our Lives'-acteur Jay Pickett (60) overleden na hartaanval op filmset

Jay Pickett werd bekend als acteur in allerlei soaps en series. Hij was ook bij ons geregeld te zien op het kleine scherm, gaande van ‘Days of our Lives’, ‘Desperate Housewives’ en ‘General Hospital’ tot ‘NCIS: Los Angeles’, ‘The Mentalist’ en ‘Dexter’. Volgens de eerste vaststellingen na zijn overlijden werd de acteur getroffen door een hartaanval terwijl hij op de set stond van ‘Treasure Valley’, een western die hij zelf schreef en waarin hij ook meespeelde.

In de nieuwe film kroop Pickett in de huid van een cowboy die op zoek gaat naar zijn lang verloren gewaande dochter. Het is onduidelijk wat er nu met de prent moet gebeuren. “Er is geen officiële verklaring voor de oorzaak van zijn dood, maar het lijkt een hartaanval te zijn geweest”, zegt collega-producer Travis Mills. “Onze harten zijn gebroken en we rouwen om zijn familie die zo verwoest is door deze schokkende tragedie. Hij deed waar hij van hield: acteren, paardrijden, films maken. En hij deed dat schitterend.”