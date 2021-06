‘Dawson’s Creek’-schrijfster Heidi Ferrer uit het leven gestapt na maandenlange strijd tegen Covid-19

CelebritiesHeidi Ferrer, die in het verleden meewerkte aan het script van de iconische serie ‘Dawson’s Creek’, is overleden. Ferrer is uit het leven gestapt na een maandenlange strijd tegen Covid-19. Ze werd 50.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.

Haar echtgenoot Nick Guthe, een scenarioschrijver, producer en regisseur, vertelde in een interview met Deadline dat zijn vrouw Heidi op 26 mei uit het leven gestapt is. Volgens hem raakte ze in april 2020 besmet met het coronavirus en was ze een jaar later nog steeds niet hersteld. “Ze was bedlegerig geworden en had werkelijk overal pijn”, klonk het onder meer.

Geweldige moeder

Het was ook haar man die het nieuws van haar overlijden aankondigde op Twitter. “Mijn prachtige engel, Heidi, is na een strijd van dertien maanden overleden aan gevolgen van het coronavirus. Ze was een geweldige moeder en heeft tegen deze vreselijke ziekte gevochten met alles wat ze in zich had. Ik blijf je graag zien en op een gegeven moment zien we elkaar weer terug”, staat er te lezen op het platform.

(Lees verder onder de tweet.)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Tijdens de afgelopen maanden schreef Ferrer zelf ook al verschillende keren over haar strijd tegen het virus. “Op een gegeven moment vertelde ik aan mijn echtgenoot dat ik op deze manier niet meer verder wilde leven. Op lange termijn zag ik gewoon geen verbetering. Er was werkelijk geen einde in zicht”, aldus de ‘Dawson’s Creek’-schrijfster op haar blog GirlToMom.

LEES OOK: