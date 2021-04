Davy uit ‘Blind Getrouwd’ besmet met coronavirus

Het werd al niets tussen hem en Hanne in het VTM-programma ‘Blind Getrouwd’ en tot overmaat van ramp moest hij ook nog in quarantaine. Daardoor moest Davy met pijn in het hart ook verstek geven voor de reünie-aflevering van ‘Blind Getrouwd’. Hij had het naar eigen zeggen met veel plezier willen meemaken omdat het een hele tijd geleden was dat hij de andere deelnemers had gezien.