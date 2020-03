Davy Brocatus hekelt torenhoge lonen van bepaalde sporters: “Terwijl wij door coronacrisis amper inkomsten hebben” TDS

30 maart 2020

18u35 0 Showbizz De Vlaamse amusementswereld staat voor onzekere tijden, nu de gevolgen van het coronavirus een ware ravage dreigen aan te richten in de sector. Omdat de dansstudio van Davy Brocatus (48) net zoals vele andere zaken verplicht werd de deuren te sluiten, gooit het ‘Dancing with the Stars’-jurylid het over een andere boeg: Brocatus geeft zijn danslessen voortaan online. Al wil Davy ook van de gelegenheid gebruik maken om een ander thema aan te kaarten: de torenhoge lonen van bepaalde topsporters.

Het coronavirus heeft een grote impact op de financiële huishouding van consumenten en ondernemers. Dat is ook voor Davy Brocatus niet anders, die naast zijn eigen dansstudio ook een evenementenbureau en Bed & Breakfast runt. Omdat de deuren van zijn verschillende zaken intussen gesloten zijn, moest het ‘Dancing with the Stars’-jurylid dus wel met andere oplossingen over de brug komen. “We dachten: hoe kunnen wij deze crisis opvangen, zodat we tegen de zomer niet met een overvloed aan lessen zitten?”, zegt Davy. “En dus hebben we besloten onze danslessen nu ook online te geven. Die zijn interactief, want je kan op het internet ontelbare filmpjes vinden over dansen. Wij videobellen rechtsreeks met de mensen en hebben dus ook een veel directer contact. Dansen leer je nu eenmaal niet zomaar.”

Voorlopig focust Davy zich op die online danslessen. “Want al onze evenementen liggen stil en ook alle workshops en cursussen werden geannuleerd. Logisch natuurlijk, het is nu eenmaal verboden nog iets te organiseren. Maar dat heeft uiteraard een zeer zware impact voor ons, dat zijn stuk voor stuk inkomsten die wegvallen. Gelukkig kunnen we de cursussen voorlopig nog verzetten. Maar mensen die enkel evenementen organiseren, verdienen daarentegen niets op dit moment.”

Oproep

Via zijn Facebookpagina trok Davy met een merkwaardig bericht aan de alarmbel. “Voetbalclubs vragen economische werkloosheid aan voor hun staf en medewerkers... Ook voor hun (over)betaalde (ster)spelers?”, vroeg hij zich af. “Terwijl de (kleine) evenementensector nu 0 euro vergoeding krijgt omdat ze NIET verplicht zijn te sluiten. Laat alle profvoetballers 10% doneren voor de niet vergoede sectoren en we hebben nog geld over voor een GIGANTISCH evenement (groter dan Tomorrowland een heel jaar lang). Eerlijk = eerlijk (wishful thinking)”

En daar staat Brocatus nog steeds achter. “Ik denk dat, als je de salarissen van de topsporters combineert, je aan een immens bedrag zou komen. En is dat, zeker in deze tijden, niet exuberant?”, klinkt het. “De lonen van de topsporters worden nu door de economische impact van de coronacrisis voor het eerst in vraag gesteld. En dat vind ik een goede zaak.”



Heropstart

Intussen blijft Davy strijdvaardig en kijkt hij vooruit naar een heropstart. “Al zullen wij wel weer als laatste aan bod komen”, zucht hij. “Danslessen worden aanzien als vrije tijd en geen onderwijs, dus wij moesten als eerste sluiten en zullen wij wellicht pas als laatste weer open mogen. Bovendien zal die heropstart ook gigantisch veel tijd vragen. Ja, één ding staat vast: ondernemers zullen nooit meer hetzelfde wakker als voor deze crisis.”