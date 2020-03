Davy Brocatus geeft online danslessen tijdens coronacrisis MVO

30 maart 2020

13u52

Bron: Showbizzsite 1 Showbizz Davy Brocatus heeft iets gevonden tegen de verveling. Net zoals vele andere zaken hebben moeten sluiten vanwege de coronacrisis, was dat ook voor zijn dansstudio het geval. Zijn oplossing? Dan maar danslessen geven online!

Net zoals vele schoolleerkrachten hun leerlingen bijstaan via videochat, gaat Davy iets gelijkaardigs doen om danslessen te blijven geven. “We hebben vorige week voor het eerst een test gedaan met een beamer en een camera in de dansstudio”, meent hij. “Zo hebben we een privédansles gegeven via het internet. Het werkt, zeker voor mensen die al wat danslessen achter de rug hebben. Ze kunnen we hun werk van thuis uit zien en bijsturen.”

“We moeten het wel beperken tot een chacha, rumba of swing”, legt hij uit. “Een ballroomdans zou technisch misschien wel haalbaar zijn, maar mensen moeten dan thuis enorm veel plaats hebben.”

