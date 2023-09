Davina Simons, advocate van Sven Pichal: “Ik neem het graag op voor wie door iedereen wordt verstoten”

TV Metejoor zet in ‘The Voice Kids’ al meteen de grote middelen in: “Ik denk écht dat ze nu heel kwaad is op mij”

Op vrijdag 15 september wordt het gloednieuwe seizoen van ‘The Voice Kids’ afgetrapt met nieuwe coaches én nieuwe regels. Pommelien Thijs en Coely zullen voor het eerst zetelen in de rode draaistoelen. Al zal die laatste al snel geweten hebben hoe hard deze zangwedstrijd is, dankzij de genadeloze nieuwe ‘superblock’. “Coely draaide zich om en ik zag een lach in jouw ogen... Maar ik wil je heel graag in mijn team.”