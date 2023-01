Davina Michelle werd opeens gevolgd door Jennifer Lopez: “Hoe is dit gebeurd?”

Tijdens het huwelijk van Nikkie de Jager (Nikkie Tutorials) en Dylan was er een optreden van Davina Michelle. Speciaal voor het liefdeskoppel had ze een cover gemaakt van ‘Always remember us this way’ van Lady Gaga. Het filmpje daarvan kwam ook op Instagram. “Nikkie had er zelf ook onder gereageerd: “Gaga, dit moet je zien”, vertelt Davina. Op haar beurt reageerde Gaga: “Dit is prachtig sweetheart.”

“Heel bizar”, zegt Davina. En van het een kwam het andere. Want later ging ook superster Jennifer Lopez haar volgen op Instagram. “Dat is natuurlijk het mooie van social media. De wereld wordt op een gegeven moment zo klein. Ik dacht ook echt: ‘What the fuck. Hoe is dit gebeurd?’ Het is gewoon heel tof aan social media dat je zo in contact kan komen.”