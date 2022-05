Davina Michelle over haar Vlaamse ‘zusje’: “Ik snap heel goed wat Camille nu meemaakt”

ShowbizzMaandagavond staat Davina Michelle centraal in de laatste ‘Liefde voor Muziek’ van dit seizoen. Ze is een superster in Nederland, maar was lange tijd een nobele onbekende in Vlaanderen. Ook al scoorde ze een monsterhit met ‘Hoe het danst’, samen met Marco Borsato en Armin van Buuren. Dankzij ‘Liefde voor Muziek’ is Davina nu wel een bekend gezicht en leert ze ook Vlaamse artiesten beter kennen. Zoals haar ‘zusje’ Camille. Al krijgt ze die naam amper over haar lippen en heeft ze het steevast over ‘Camiel’ in haar interview met Jarne. Bekijk het in een nieuwe Showbits.