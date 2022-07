David Harbour viel maar liefst 36 kg af voor nieuw seizoen ‘Stranger Things’

Fans konden er niet naast kijken. Eind mei verscheen het eerste deel van het nieuwe seizoen van ‘Stranger Things’ op Netflix. Maar waar was het buikje naartoe van personage sheriff Hopper? Het viel op dat de acteur heel wat kilo’s is kwijtgespeeld. De reden voor het gewichtsverlies werd al snel duidelijk toen bleek dat zijn personage gevangenzat in een Russisch strafkamp, waarin hij werd uitgehongerd en gemarteld. In een interview met de ‘ochtendshow van BBC’ onthulde de acteur David Harbour dat hij dan ook héél veel kilo’s moest afvallen in slechts acht maanden tijd.