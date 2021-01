David Guetta: “2021 wordt grootste feestjaar ooit”

ShowbizzVoor alle danceliefhebbers die na een vrijwel evenementloos 2020 snakken naar een feestje heeft David Guetta een geruststellende boodschap. “2021 wordt het grootste feestjaar dat we ooit in ons leven hebben gezien”, zegt de Franse dj.

Guetta heeft de festivals en concerten gemist en ziet om zich heen de impact van de coronacrisis op de dance-industrie. “Ik ben een positief persoon dus ik probeer altijd het beste te maken van een situatie. Maar het is natuurlijk geen goede situatie”, zegt hij. “Ik heb het erg getroffen, ik heb genoeg geld opzij gezet en ik hoef me geen zorgen te maken over hoe ik de huur volgende maand moet betalen. Maar voor onze industrie is het vreselijk.”

Bij de dance-industrie wordt door mensen vaak alleen gedacht aan de dj’s, vindt Guetta. “Natuurlijk heb je de kleinere dj’s die het zwaar hebben, maar vooral voor alle andere mensen die in onze industrie werken is het heftig. De tourmanagers, de technici, de barmedewerkers, de beveiligers: allemaal mensen die werken tijdens de shows en nu al maanden geen inkomen hebben.”

Helemaal los

Volgens de dj staat de industrie een veel beter 2021 te wachten. “Ik geloof er heilig in dat het een geweldig feestjaar gaat worden. Ik kan me niet eens voorstellen wat er gebeurt als alles weer open gaat. Mensen gaan helemaal los, die sfeer gaat geweldig zijn. Ik kan niet wachten tot het zover is.”

Guetta droomt vaak over dat moment. “Wanneer ik me een beetje down voel omdat ik het mis om op het podium te staan, dan denk ik aan het moment dat het groene licht wordt gegeven om weer op te mogen treden. Dat wordt het beste feest ooit.”

Voor de lol

Toch heeft de dj, die dit jaar weer werd gekroond tot populairste dj van de wereld, ook genoten van wat er wel kon in 2020. Zo deed de 53-jarige Guetta virtuele concerten en bracht hij veel nieuwe muziek uit. “Normaal gesproken zit ik elke dag in het vliegtuig en nu werd ik voor het eerst in mijn leven elke dag in hetzelfde bed wakker.”

Aanvankelijk was dat wennen, maar nu voelt het voor de dj normaal. “Ik moet zeggen dat het best fijn was om meer een routine te hebben en elke dag aan muziek te werken, zonder de stress om tussen twee vluchten door een hit af te leveren. Ik maakte gewoon weer muziek voor de lol. Het voelde weer een beetje alsof ik 17 was.”