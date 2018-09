David Davidse verkoopt alles en verhuist naar Spanje MVO

08 september 2018

17u30 0 Showbizz Stemcoach en acteur David Davidse heeft het gehad in België. Hij verkoopt zijn loft en verhuist naar Spanje.

"Na meer dan 25 jaar, ga ik mijn droom waarmaken en ga ik in het buitenland wonen," laat hij weten via Facebook. "Mijn lieve loftjes zijn dan ook te koop nu. Een rustieke loft, een design loft en een gemeenschappelijke tuin."

Wanneer hem gevraagd wordt waar hij precies naartoe gaat, klinkt het "Spanje, om te beginnen."

Davidse is de zoon van de in 2010 overleden tv-maker Bob Davidse. Hij was aan het werk als stem- en zangcoach en dook op in verschillende Vlaamse tv-series en musicals.