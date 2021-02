David Cantens uit ‘Familie’ is op zoek naar meer betekenis in zijn professionele leven: “Ik ben toe aan nieuwe uitdagingen”

“Ik reed gisteren langs de schouwburg in Sint-Niklaas, waar ik woon, en ik maakte me ineens de bedenking dat ik er al anderhalf jaar niet was geweest”, zegt David. “Dat is echt zot. Ik werd er zelfs emotioneel van. Ik mis het spelen, ik mis het op café gaan, ik mis het knuffelen, ik mis de vrienden … Het duurt echt te lang. Gelukkig is het einde van de coronapandemie in zicht. Dat ze maar snel beginnen met vaccineren. Tijdens de eerste lockdown viel het eigenlijk nog mee: het was goed weer en er ontstonden allerlei spontane initiatieven, maar dat lijkt tegenwoordig allemaal gedaan. Ook voor de mensen in de zorg. Dat dagelijks applaus en die bedankingsspandoeken, dat is allemaal gedaan. Jammer, want hun werk is verre van evident.”