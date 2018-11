David Beckham opnieuw onder vuur na kus op mond dochter: “Totaal ongepast” Redactie

27 november 2018

15u55

Bron: AD 0 Showbizz David Beckham krijgt net als vorig jaar kritiek nadat hij een foto van zichzelf deelt terwijl hij zijn dochter Harper (7) op de mond kust tijdens een schaatsuitje. “Ongepast”, klinkt het onder meer.

Onder de foto van Beckham op Instagram is een felle discussie ontstaan tussen volgers over het zoenen van je kind op de mond. Er zijn fans bij die het ‘totaal fout’ vinden dat David Harper op haar lippen kust. “Totaal ongepast’’, zegt iemand. Een ander: “Ze is je dochter. Waarom kus je haar op haar lippen? Dat is de kus voor je vrouw.’’ Een kus op de wang of het voorhoofd zou beter zijn, raadt iemand aan. “De lippen, dat is gewoon raar.’’

Christmas is coming 🎅🏼 Let’s go skate ♥️ Een foto die is geplaatst door null (@davidbeckham) op 26 nov 2018 om 22:35 CET

Anderen verdedigen de voetballer juist en vinden het belachelijk dat mensen zo'n onschuldige kus als ongepast bestempelen. “Het is een prachtige foto van een liefhebbende vader. Waarom moeten mensen zoiets onschuldigs verpesten?’’ En: “Het enige gekke op deze foto zijn Davids airpods. Wie vindt dat je als ouder niet goed bij je hoofd bent als je je kind op de mond kust, moet zich zelf eens na laten kijken.’’

Vorig jaar werd David Beckham overspoeld met gelijkaardige kritiek na een gelijkaardige foto en een jaar eerder kreeg zijn vrouw Victoria hetzelfde te verduren. De voetballer reageerde toen op de overvloedige kritiek: “Ik kus al mijn kinderen op hun lippen. Ik ben heel close met ze. Het is hoe Victoria en ik zijn grootgebracht en hoe we omgaan met onze eigen kinderen.’’

Kiss for Daddy ❤️ Een foto die is geplaatst door null (@davidbeckham) op 01 jun 2017 om 19:55 CEST

Happy Birthday baby girl 🙏🏻💕 We all love you so much 💜💜💜 X @davidbeckham @brooklynbeckham kisses from mummy X Een foto die is geplaatst door null (@victoriabeckham) op 10 jul 2016 om 10:27 CEST