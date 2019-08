Davey Van Rode won in 2017 ‘De Mol’: “Van mijn oude vriendenkring blijft niet veel meer over” TK

08 augustus 2019

15u30

Bron: HUMO 2 Showbizz In 2017 identificeerde Davey Van Rode Eline als ‘De Mol’ en mocht bijgevolg naar huis met 27.250 euro aan prijzengeld, maar ook met een plotse bekendheid. In HUMO vertelt hij hoe hij daarmee geworsteld heeft.

“Bij Woestijnvis hadden ze me vooraf duidelijk gemaakt dat ik waarschijnlijk op wat aandacht zou kunnen rekenen: volgens hen zag ik er jong en sympathiek uit, en dat zou mensen aanspreken. Maar ik denk dat ze onderschat hadden hoeveel succes we als deelnemers zouden hebben”, aldus Davey. “Ik weet nog dat ik aanwezig was bij de seizoensfinale van ‘De mol’, die vertoond werd in een aantal cinemazalen, en dat ik door al die aandacht wel een beetje de Vlaamse Justin Bieber leek. Van de ene dag op de andere voelde ik me voortdurend bekeken.“

Dat heeft zo zijn invloed gehad. “De laatste twee jaar is mijn vriendenkring danig veranderd. In elke vriendenkring zijn er weleens problemen, en meestal praat je die gewoon uit, maar als ik nu een kleine aanvaring heb met iemand, dan groeit dat meteen uit tot: ‘Davey is veranderd, hij heeft een dikke nek gekregen.’ Totaal niet waar, maar dat verwijt zit blijkbaar snel klaar. Ik heb de voorbije jaren zeker vrienden verloren door die bekendheid. Er blijft niet veel meer over van de grote vriendengroep die ik enkele jaren geleden nog had. Het is niet makkelijk om vriendschappen te onderhouden of aan te knopen als je een bekende kop hebt.”

Soms heeft hij spijt van zijn deelname. “Op de moeilijke momenten wel. Maar dat is dan in een opwelling, en die opwellingen gaan altijd weer over. En: als ik dit nooit had meegemaakt, dan zou ik er ook nooit de voordelen van hebben ondervonden. Ik heb vrienden verloren, maar ik heb er ook nieuwe gemaakt. Uiteindelijk halen de positieve gevolgen het nog altijd van de negatieve, denk ik.”