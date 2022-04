Dave van ‘The Sky is the Limit’ is veilig terug uit Oekraïne: “Ze hebben ons gezin zelfs een keer beschoten”

BVAnderhalve maand zat Dave Wauwermans (53), bekend van het tv-programma ‘The Sky is the Limit’, met zijn Oekraïense vrouw Kristina (40) en hun dochtertje Arnella (5) vast in oorlogsgebied. Een familiebezoekje in Oekraïne ontaardde zo in een ware nachtmerrie. Met de hulp van Michel Van den Brande - ook van ‘The Sky is the Limit’ - is het gezin intussen weer veilig in België. “Maar de schrijnende taferelen staan voor altijd op ons netvlies gebrand”, vertelt Dave.